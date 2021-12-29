الامارات | منتخب القوة البدنية يحصد 4 ميداليات في بطولة آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب القوة البدنية يحصد 4 ميداليات في بطولة آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد منتخب الإمارات أربع ميداليات ملونة في بطولة آسيا للقوة البدنية، التي ينظمها الاتحاد الآسيوي، بالتعاون مع الاتحاد التركي للقوة البدنية، والتي تقام في تركيا، وتختتم يوم غدٍ، وجاءت الميداليات بفئة ضغطة الصدر من دون بدلة، حيث فاز بالذهب كل من علي المازمي بوزن 93 كيلوغراماً، ومايد رضا بوزن 84 كيلوغراماً، وعمر الحيلي بالوزن المفتوح، وفي منافسات الرجال نال منصور المرزوقي فضية وزن 74 كيلوغراماً.

وبارك رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، للهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية والأسرة الرياضية وللاعبين المتوجين والجهازين الفني والإداري للمنتخب، الفوز بالميداليات، مؤكداً في بيان صحافي، أن ذلك يترجم الجهود التدريبية للاعبين ومدربيهم ويؤكد أن اللعبة تسير في الطريق الصحيح، مشيراً إلى أن فوز ثلاثة لاعبين من فئة الشباب يعكس صحة الاستراتيجية التي تعمل عليها لجنة القوة البدنية ببناء منتخب من الجيل الحالي للمستقبل.

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