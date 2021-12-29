الامارات | استاد هزاع يستعد لـ «السوبر» بـ«كرنفال رياضي لكل فئات المجتمع»

شكرا لقرائتكم خبر عن استاد هزاع يستعد لـ «السوبر» بـ«كرنفال رياضي لكل فئات المجتمع» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيكون استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، على موعد مع أول بطولة محلية في كرة القدم في العام الجديد 2022، عندما يستضيف 7 يناير المقبل مباراة كأس السوبر الإماراتي، في نسختها الـ14، والتي ستجمع الجزيرة بطل الدوري الموسم الماضي، وشباب الأهلي حامل لقب كأس رئيس الدولة.

وستحمل المباراة شعار «الإمارات ملتقى العالم»، تأكيداً على مكانة الدولة التي أصبحت قبلة المحافل العالمية، ووجهة أكبر وأهم الأحداث على وجه الأرض، وهي التي تحتضن حالياً معرض «إكسبو 2020 دبي» في أكبر تجمع للدول في العالم في مكان واحد.

كما تستعد أبوظبي لاستضافة النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية في فبراير المقبل، مع إقامة المئات من الأحداث والبطولات الرياضية الكبرى في مختلف الألعاب الرياضية على أرض المبادرات وموطن الإبداع والابتكار.

وأكدت رابطة المحترفين خلال اجتماع الأحد الماضي لبحث استعدادات الكأس، أن الحدث المرتقب لن يكون مجرد مباراة كرة لـ90 دقيقة، بل «كرنفال رياضي شامل لكل فئات المجتمع»، حيث تلتقي فيه الجماهير، وتحتفل معاً بعيد الاتحاد الخمسين للدولة، وذلك من خلال الترتيبات والفعاليات المصاحبة قبل وخلال وبعد المباراة، مع إقامة مناطق للجماهير خارج استاد هزاع بن زايد، وفتح المجال أمام الجماهير من كافة الجنسيات؛ من المواطنين والمقيمين، للحضور والدخول في سحوبات على جوائز قيمة.

وقالت الرابطة إنه تم اختيار مدينة العين، واستاد هزاع بن زايد لاستضافة المباراة، نظراً للنجاحات والإمكانات المعروفة لهذه المدينة في استضافة أكبر وأهم الأحداث الرياضية عموماً، وكرة القدم على وجه الخصوص.

وعلى الرغم من إقامة هذه البطولة في عصر الاحتراف في 13 نسخة سابقة، إلا أنها ستكون المرة الأولى التي تقام فيها هذه المباراة على استاد هزاع بن زايد، وبعدما صالت البطولة وجالت على الملاعب المحلية 11 مرة، وزارت الملاعب المصرية التي استضافت هذه البطولة في نسختي عامي 2016و 2018 على استاد الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة، جاء الدور على استاد هزاع بن زايد، ليعزز مكانته كمسرح للبطولات والتظاهرات الكبرى المحلية والدولية.

وناقشت الرابطة تحضيرات الكأس، مع الجهات الحكومية المحلية، وممثلي الجاليات في العين، خلال الاجتماع التنسيقي، الذي عقد باستاد هزاع بن زايد، وتم خلاله مناقشة سبل تعزيز الحضور الجماهيري في المباراة، وآليات الدعم التي ستقدمها الجهات الحكومية والجاليات لإنجاح الحدث. وتلا الاجتماع القيام بزيارة ميدانية من قبل الحضور لمرافق ستاد هزاع بن زايد، حيث تم الوقوف على الترتيبات الخاصة بالحدث المرتقب، وبحث جاهزية الملعب، الذي ظهر بأبهى حلة وقدرة على استضافة المباراة، بالنظر للأجواء الجماهيرية المميزة، التي تميزت بها المباراة الأخيرة، التي جمعت العين والنصر في دوري أدنوك للمحترفين.

• الحدث المرتقب يقام 7 يناير المقبل بين الجزيرة (بطل الدوري) وشباب الأهلي (بطل الكأس).

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