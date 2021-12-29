الامارات | تحديد أجندة بطولات «غرب آسيا» للعام المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد أجندة بطولات «غرب آسيا» للعام المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك سيف ماجد المنصوري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم عضو لجنة المسابقات باتحاد غرب آسيا في اجتماع اللجنة الذي عُقد أول من أمس عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة رئيس وأعضاء اللجنة ومسؤولي اتحاد غرب آسيا. وجاء في بيان صحافي أن أجندة اتحاد غرب آسيا للعام المقبل، تتضمن بطولة تحت 23 عاماً مارس المقبل، وبطولة الشباب أغسطس المقبل في فلسطين، وبطولة الناشئين في مايو ويونيو المقبلين، أو في سبتمبر، مع تحديد البلد المستضيف والموعد النهائي لاحقاً.

واستحدثت البطولة الأولى للواعدين مواليد 2009 التي تستضيفها السعودية، وسيتحدد موعدها لاحقاً، وتنظيم بطولة الشاطئية في المملكة، وبطولة الصالات في الكويت، وبطولات (الكرة الإلكترونية).

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