الامارات | أيمن الرمادي يعود إلى «دورينا» مدرباً لفريق الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادي يعود إلى «دورينا» مدرباً لفريق الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد المدرب المصري أيمن الرمادي إلى دوري أدنوك للمحترفين من جديد، عقب إعلان نادي الإمارات في بيان صحافي التعاقد مع المدرب بشكل رسمي بعد إقالة المدرب المغربي طارق السكتيوي، من قيادة الفريق بعد مسلسل طويل من الهزائم التاريخية للفريق حيث تعرض «الصقور» إلى الخسارة في 10 مباريات من أصل 11 مباراة خاضها حتى الآن، إضافة إلى الوداع المبكر من بطولة كأس رئيس الدولة أمام بني ياس، رغم خوض المباراة على ملعبه برأس الخيمة.

وسبق للرمادي قيادة عجمان 4 مواسم متتالية، ونجح في الموسم الأخير بتجنيب فريقه الهبوط، وخاض المدرب تدريبه الأول مع الفريق عصر أمس من أجل الاستعداد للمباراة القادمة أمام الشارقة على استاد نادي الإمارات برأس الخيمة الجمعة المقبل ضمن الجولة 12.

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