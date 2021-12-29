الامارات | وليد عبيد يستقيل من تدريب الذيد لظروف خاصة

شكرا لقرائتكم خبر عن وليد عبيد يستقيل من تدريب الذيد لظروف خاصة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم مدرب الفريق الاول لنادي الذيد وليد عبيد، باستقالته إلى إدارة النادي لظروف خاصة وتم قبولها وتكليف المدرب التونسي محمد نزار بقيادة الفريق في المرحلة المقبلة لدوري الدرجة الأولى، وذلك بحسب ما أكده المدرب لـ«الإمارات اليوم». يذكر أن وليد عبيد تولى تدريب الذيد، منذ أواخر الموسم الماضي. ويحتل النادي في الموسم الجاري المركز العاشر في ترتيب دوري الهواة بعشر نقاط.

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