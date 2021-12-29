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الامارات | جامعة الدولة الأوزبكية تمنح اللواء الرزوقي الدكتوراه الفخرية

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر بيان صحافي أن جامعة الدولة الأوزبكية للتربية البدنية والرياضية، منحت نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للكاراتيه، اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، درجة الدكتوراه الفخرية (بروفيسور)، بناء على قرار مجلس إدارة الجامعة، تقديراً لإنجازاته للرياضة والرياضيين على المستوى الدولي والآسيوي والمحلي، ورفعه من مكانة الكاراتيه في العالم. وألقى اللواء ناصر الرزوقي كلمة في الحفل، شكر فيها مجلس إدارة الجامعة والهيئة التعليمية على حفاوة الاستقبال والتكريم الذي حظي به والأعضاء المرافقين، وعلى تقديرهم لجهوده.

وقبل نهاية الحفل وقع اللواء الرزوقي اتفاقية تعاون بصفته الآسيوية، ورئيس الجامعة الأوزبكية، كما تم توقيع اتفاقية مماثلة مع رئيس الاتحاد الأوزبكي للكاراتيه، وفي الختام تبادل أطراف الحضور الدروع والميداليات التذكارية.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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