« نادم على ثقتي في من خان الأمانة».. بيان ناري من شيكابالا ضد لجنة حسين لبيب بشأن عقده مع الزمالك.. وأمين الصندوق السابق يرد: «مزقوق علينا»

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدر محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد نادي الزمالك، بياناً كشف خلاله أنه تم التلاعب بالعقود التي وقعها على بياض، مشيراً إلى أنه نادم على ثقته في مَن خان الأمانة.

وقال شيكابالا، في البيان الذي نشره عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"،: "طوال مشواري مع نادي الزمالك، لم أعتبر نفسي يوما لاعبا محترفا، بل اعتبرت ومازلت أعتبر نفسي ابنا من أبنائه الأوفياء، وواحدا من جماهيره المخلصة".

وأضاف قائد الزمالك: "خلال مسيرتي مع النادي تحملت الكثير وقدمت العديد من التنازلات، حبا في كيان يعيش بداخلنا".

وتابع صاحب الـ35 عاما: "منذ فترة قريبة، كنت قد وقعت على بياض مع المسؤولين عن إدارة النادي، وردتت لهم مقدم التعاقد الذي حصلت عليه بالفعل، من أجل مساعدة النادي في الخروج من أزمته المالية، وذلك بالاتفاق مع المحترم اللواء عماء عبدالعزيز".

وكشف: "اليوم تفاجئت بأن العقود تم التلاعب بها بعد رحيل اللواء عماد عبدالعزيز عن إدارة النادي، وتم وضع بنود وأرقام غير متفق عليها نهائيا، في موقف صادم بالنسبة لي".

وأتم شيكابالا بيانه قائلاً: "لست نادما على حبي وتضحيتي، ولكني نادم على ثقتي في من خان الأمانة".

لجنة الزمالك السابقة ترد

من جانبه، رد طارق جبريل، أمين الصندوق السابق بالزمالك، على بيان شيكابالا الذي أصدره بشأن عقده مع النادي الأبيض.

ونفى جبريل، في تصريحات هاتفية لقناة "صدى البلد"، ما تردد بشأن تعديل عقود محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق، مشيرا إلى أن اللجنة السابقة برئاسة حسين لبيب لم تطرق إليها.

وأضاف جبريل: "كل يوم نتفاجئ بشيء جديد وآخرها بيان محمود عبدالرازق شيكابالا".

وتابع: "مع احترامي لشيكابالا، واضح أن حد مفهمه حاجة غلط وهناك خلط للأمور، واضح أنه (مزقوق) عشان يقول الكلام ده".

وأكد جبريل: "الجزء الأول من بيان شيكابالا مضبوط، تم بالفعل التفاوض مع شيكابالا ووقع على بياض في بداية المفاوضات بحضور كل من أيمن يونس وحسين السيد".

وأكمل: "أما الجزء الثاني عار تماما من الصحة"، متساءلاً: "لمصلحة مَن سيتم التلاعب في عقود شيكابالا؟".

وأتم أمين الصندوق السابق بالزمالك تصريحاته قائلاً: "تسلمنا نادي الزمالك ووجدنا عقد شيكابالا موجود بالفعل، حيث تم توقيعه منذ أيام اللواء عماد عبدالعزيز وتم توقيع كل شيء به على حسب ما تم الاتفاق عليه، ولم نتطرق إلى هذه العقود تماما ولم نتدخل بها كما أشيع".