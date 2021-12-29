مصطفى فتحي يبلغ الزمالك بعدم التجديد والرحيل في يناير

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف أحمد حسن، القائد السابق لمنتخب مصر، عن رغبة لاعب الزمالك إن مصطفى فتحي في الرحيل عن الفريق في يناير المقبل والاحتراف بالخارج.

وقال "الصقر"، في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، إن مصطفى فتحي "يبلغ الزمالك برغبته في الاحتراف بالخليج في يناير المقبل ويطلب الموافقة على بيعه في يناير وعدم التجديد”.

يشار إلى أن إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، انتقد اللاعبين مصطفى فتحى ومروان حمدي بسبب أدائهما مع منتخب مصر خلال كأس العرب الأخيرة التي أقيمت في دولة قطر.

وكتب إبراهيم سعيد تغريدة عبر تويتر قال فيها: "عشان نخلص من الحوار ده مصطفي فتحي لاعب محلي ومروان حمدي لاعب محلي ولا يصلحوا لمنتخب مصر".

عقب ذلك، تعرض إبراهيم سعيد لهجوم شديد من جماهير الزمالك، ليرد قائلاً في تغريدة على تويتر: “جماهير الزمالك لها كل المحبة والاحترام مني وفي آخر فترة بتعرض لهجوم كبير منهم بسبب حديثي وكلامي عن اللاعب مصطفي فتحي انه لاعب محلي لا يصلح للمنتخب وغير مفيد تمامًا”.

وأضاف نج منتخب مصر السابق: “لن أجامل أحدا على حساب منتخب مصر مهما كان اسمه دي طبيعتي ودي شخصيتي، الإهانة من جماهير لهم تقديري ومحبتي”.