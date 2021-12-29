شمايكل يقود ليستر سيتي للفوز على ليفربول في الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يهدر ركلة جزاء .. و«الريدز» يفشل في التسجيل للمرة الأولى منذ 8 أشهر

الشارقة - اميمة ياسر -

قاد كاسبر شمايكل حارس ليستر سيتي فريقه للفوز على ليفربول بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب "كينج باور" ضمن منافسات الجولة الـ 20 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز هدف اللقاء الوحيد أديمولا لوكمان، الذي شارك في اللقاء كبديل، هدف الفوز لصالح ليستر سيتي في الدقيقة 59 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة إهدار محمد صلاح لركلة جزاء في الدقيقة 16، حيث سدد الكرة ليتصدى لها شمايكل، وترتد للفرعون المصري من جديد ليسددها رأسية لكنها تصطدم بالعارضة.

ودخل ليفربول المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون / خط الدفاع: فان دايك - ترينت الكسندر ارنولد - جويل ماتيب – تسيميكاس / خط الوسط: فابينيو - جوردان هندرسون – تشامبرلين / خط الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - ساديو ماني.

وجاء تشكيل ليستر سيتي ضد ليفربول كالتالى:

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل / خط الدفاع: توماس – أمارتي - كاستاني - نديدي / خط الوسط: ديسبروي هال - جيمس ماديسون – شودري – سوماري / خط الهجوم: كليتشي إيهيناتشو – جيمى فاردى.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد ليفربول عند 41 نقطة في المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق الأهداف فقط عن تشيلسي الثالث بنفس الرصيد من النقاط، بينما يتربع مان سيتي على الصدارة برصيد 47 نقطة، الذي سيواجه فريق برينتفورد غداً الأربعاء في نفس الجولة، بينما يستضيف البلوز منافسه برايتون.

وتقدم ليستر سيتي للمركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة، جمعهما من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 4 وخسارة 7 مواجهات وسجل 31 هدفاً وتلقي 33 هدفا.