شكرا لقرائتكم خبر عن حسام باولو: أتحدى أى مهاجم حتى لو فى برشلونة.. وشيكابالا أفضل شيء بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام باولو، نجم الزمالك السابق، أنه فى حالة لعبه بالدورى الممتاز وكان كيروش المدير الفنى للمنتخب سيضمه على الفور لأنه يهتم بجميع اللاعبين وبأدائهم.

وقال حسام باولو فى تصريحات تليفزيونية: "يمكننى تحدى أى مهاجم الآن حتى لو فى برشلونة، وأى لاعب فى مركزى وقريبًا سألعب بالدورى الممتاز، وعقدى مستمر عن بايونييرز حتى نهاية الموسم المقبل ولا ألتفت للعروض الآن من الدورى الممتاز، لو الدورى الدرجة الثانية بيتذاع هناك لاعبون كتير تنتقل لفرق الدورى الممتاز".

وعن الزمالك قال باولو: "شيكابالا نجم كبير لعبت معه وكنت قريبا منه وبحبه وأفضل شيء حدث لى فى الزمالك وجودى بجانب شيكابالا، وجنش وإبراهيم صلاح كانوا من اللاعبين المقربين لى فى الزمالك، وكنت أمزح مع باسم مرسى وادعى ألا يسجل أهدافا".

وواصل: "أهم أهدافى خلال مسيرتى الكروية هدف فى الثانية 11 أمام المصرى وكان أسرع هدف بالدورى والهدف رقم 13 لى بالدورى الممتاز، لم أتوقعه وقد سجلت فى الأهلى مع فريق الداخلية فى الدورى الممتاز وفى الزمالك فى كأس مصر".

وتابع باولو: "الكرة لى مثل الإدمان وأنا عند 25 سنة كنت أشاهد الدورى الممتاز ولدى حلم أن ألعب به وانتقلت من الشمس للداخلية وقيمة التعاقد كانت 75 ألف جنيه فى السنة.. وتلقيت عرضا للانتقال لاستيرن كومبانى فى يناير المقبل، عندى طموح ومؤمن بقدراتى وباجتهد، وعلاء عبد العال كان مقتنعا بإمكانياتى، وحصلت على لقب هداف الدورى فى الداخلية".

وصرح: "أنا لعبت 6 شهور فى الزمالك وكنت أتمنى الاستمرار ورحلت عن الزمالك بسبب عدم شعورى بالراحة النفسية، كنت أتمنى استمرار مسيرتى فى الزمالك، وجمهور الزمالك كبير".