شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رفعت: تغيير المدربين سبب رحيلى عن الزمالك.. وفيوتشر يحتاج الانسجام فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث أحمد رفعت نجم فريق فيوتشر عن سبب عدم انسجامه مع الزمالك ورحيله عن الفريق، مشددا على أن عدم الاستقرار الفنى كان له دور سلبى فى عدم انسجامه ورحيله عن الفريق.

وقال أحمد رفعت فى تصريحات تليفزيونية، إنه عانى من تغيير المدربين فى الزمالك والذى كان يؤدى لتغيير فى طريقة اللعب تختلف كل فترة.

وأضاف: "مؤمن سليمان شعرت بالراحة معه فى الزمالك ولكنه رحل بعدها، وعلى مستوى الأجانب كان هناك أوجستو إيناسيو المدرب البرتغالى ثم رحل بعدها أيضا رغم كونى لعبت معه مباريات مميزة".

وعن فيوتشر قال رفعت: "الانسجام لم يحدث بشكل كامل ولكن النادى يمتلك لاعبين كبارا، والفريق تجمع خلال شهرين أو ثلاثة، لذلك الانسجام لم يكن سهلا فى البداية، وفى العديد من المباريات كنا الأفضل، ولكن قلة الانسجام بين اللاعبين تسببت فى إهدار بعض النقاط السهلة فى البداية، ولكن الأداء ثابت ولا يهتز بسبب وجود عناصر مميزة فى الفريق".

وأوضح رفعت: "الانسجام نقطة فارقة بالنسبة لى، وراض عن أدائى هذا الموسم بنسبة 80% وعن النتائج 50% أو 60%".

وعن أزمة المصرى قال رفعت: "أغرب المواقف عشتها فى المصرى، بداية كان لدى عرضا من نادى سعودى كنت أعلم أن الأمر صعب بالنسبة لرحيلى ولكننى تحدثت مع أعضاء النادى المصرى ومسئوليه ولم أجد شخصا يرد على شخصي".

وأضاف: "قلت لهم أحتاج ردا منكم كى أرد على العرض سواء بالموافقة أو الرفض، قالوا لى فى النهاية ليس لدينا أزمة ولكن سترحل فى شهر يناير، بسبب الانتخابات الخاصة بالنادى وإذا رحلت حاليا سنكون فى أزمة".

واختتم حديثه قائلا: "مسئولو المصرى رفضوا رحيلى بسبب الانتخابات وليس بسبب قيمة رفعت الفنية وليس بسبب رغبتهم فى الحفاظ على قيمتى الفنية فى الملعب، كانوا يريدون رحيلى وصورتى غير جيدة لدى جماهير المصرى ومنحونى مبررا كى أتحدث به يكمن فى أن والدتى مريضة وأريد البقاء معها فى القاهرة كى أقول ذلك للجماهير كى يؤكدون أن رغبتى الرحيل عن المصرى وكل يوم كان هناك مسؤول من المصرى يخرج للإعلام ويهاجمنى".