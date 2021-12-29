شكرا لقرائتكم خبر عن إينو: صن داونز مكتوب على الأهلي.. واستبعاد حسين فيصل من المنتخب قرار غريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد معتز إينو نجم الأهلى والزمالك السابق أنه فضل مجال التدريب بعد اعتزاله كرة القدم، وأن عبد العزيز عبد الشافى طلبنى للعمل فى قطاع الناشئين بالأهلى بعد الاعتزال.

وقال إينو فى تصريحات تليفزيونية: "عملت 4 سنوات فى قطاع الناشئين بالأهلى انتهت بالفوز ببطولة الجمهورية، وتقدمت باستقالتى من تدريب فريق الشهداء بالإسماعيلية بسبب سوء التوفيق، وتلقيت العديد من العروض فى الفترة الماضية أفاضل بينها قبل اتخاذ القرار الصحيح".

وتابع إينو: "أى لاعب يتمنى أن يتواجد فى قطاع الناشئين بالأهلى بعد الاعتزال لاكتساب الخبرات، وأتمنى العودة للعمل فى الأهلى بعد اكتساب الخبرات فى مكان أكبر".

وعن مجموعة الأهلى، قال إينو: "فريق صن داونز مكتوب على الأهلى مواجهته فى السنوات الأخيرة، ولكن الأهلى يظهر فى المواقف الصعبة ومجموعته جيدة".

وأضاف معتز اينو: "إن محمد شريف أفضل مهاجم فى مصر فى الوقت الحالى، ويذكرنى بعماد متعب ومكانه المهاجم الصريح، وأن استبعاد طارق حامد من المنتخب قرار غير صحيح"، مؤكدا أن طارق حامد من أفضل لاعبى خط الوسط فى الكرة المصرية.

وتابع إينو أن بيراميدز من أفضل فرق الدورى الممتاز ويقدم كرة ممتاز، وأحمد رفعت وحسين فيصل من أفضل لاعبى المنتخب، مشيرا إلى أن استبعاد الأخير من قائمة المنتخب قرار غريب.

وواصل إينو: "أتمنى أن أرى نهائى أفريقى مصرى بين الأهلى والزمالك، ومجموعة الزمالك فى أفريقيا صعبة ولكنه قادر على التأهل للدور التالى".