شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فيصل: كارتيرون وجهازه سبب رحيلى عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين فيصل، ناشئ الزمالك السابق لاعب سموحة الحالى، أن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأبيض كان السبب فى رحيله مرتين عن القلعة البيضاء، وذلك فى ولايته الأولى والثانية.

وأوضح فيصل خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم سبوتس"، أن كارتيرون كان السبب فى خروجه على سبيل الإعارة لنادى طنطا، ثم عاد إلى الزمالك فى عهد البرتغالى باتشيكو، وبعدما عاد كارتيرون فى الولاية الثانية تم الاستغناء عن خدماته بشكل نهائى".

وقال حسين فيصل إن أحمد شعبان مترجم كارتيرون أبلغنى أن المدرب غير مقتنع بإمكانياتى، وبعدها تلقيت إخطارًا عن طريق البريد بالاستغناء عن خدماتى دون أن أتلقى أى اتصال من أى فرد بالنادى.

وتابع فيصل: "شعرت بالصدمة حينها ورفضت شكوى النادى للحصول على مستحقاتى لأن الزمالك يعانى من كثرة الأزمات المالية، ثم تلقيت عرضًا من سموحة وانتقلت للفريق تحت قيادة أحمد سامى الذى طالبنى بتغيير مركزى واللعب فى مركز الرقم 10، والذى تألقت فيه بفضل تعليمات المدرب.. وفى أول لقاء مع أحمد سامى منحنى بعض التعليمات وأكدلى إننى سأنضم للمنتخب فى حالة استمرارى على نفس المستوى وذلك بعد أول مباراة أوخوضها مع سموحة".

وعن المقارنة بين باتشيكو وكارتيرون، قال حسين فيصل إن باتشيكو يجيد التعامل مع اللاعبين على عكس الخواجة الفرنسى، مشيرًا إلى أنه طلب عقد جلسة مع كارتيرون إلا أن الأخير كان يماطل ولم يجلس معه.