شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإسماعيلي عن كارميلو: صفقة مميزة ومهاجم منتخب بلاده والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تحدث يحيى الكومى، رئيس مجلس إدارة نادى الإسماعيلى، عن طلبات المدير الفنى الأرجنتينى خوان براون فى انتقالات يناير القادمة.
وقال الكومى فى تصريحات تليفزيونية: "براون المدير الفنى طلب التعاقد فى مراكز وليس أسماء، وبراون يرغب فى ضم اثنين فى الهجوم وظهير أيسر وخط وسط".
وواصل: "ثنائى خط الهجوم من بينهم البوليفى كارميلو ألجارناز أحدث صفقات النادى، أنا جايب لاعب مش هقول عين خبيرة هى السبب وإنه لاعب مميز والأرقام وكدة.. أنا جايب لاعب دولى وبيلعب مع منتخب بلاده يعنى معناه إنه لاعب كويس ودرجة أولى".
وتابعت اللجنة الفنية لقطات مصورة للاعب البوليفي الذي يجيد اللعب في مركز المهاجم الصريح والجناح ورحبت للغاية بانضمامه باعتباره إضافة مميزة للجانب الهجومي بعد مشاركته منذ عام 2019 وحتى الآن في 60 مباراة سجل خلالهم 34 هدفا وصنع أكثر من 20 هدفا.