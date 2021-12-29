شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإسماعيلي عن كارميلو: صفقة مميزة ومهاجم منتخب بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث يحيى الكومى، رئيس مجلس إدارة نادى الإسماعيلى، عن طلبات المدير الفنى الأرجنتينى خوان براون فى انتقالات يناير القادمة.

وقال الكومى فى تصريحات تليفزيونية: "براون المدير الفنى طلب التعاقد فى مراكز وليس أسماء، وبراون يرغب فى ضم اثنين فى الهجوم وظهير أيسر وخط وسط".

وواصل: "ثنائى خط الهجوم من بينهم البوليفى كارميلو ألجارناز أحدث صفقات النادى، أنا جايب لاعب مش هقول عين خبيرة هى السبب وإنه لاعب مميز والأرقام وكدة.. أنا جايب لاعب دولى وبيلعب مع منتخب بلاده يعنى معناه إنه لاعب كويس ودرجة أولى".

ونجح مسئولو الدراويش فى إتمام إجراءات التعاقد بشكل رسمى مع كارميلو ألجاراناز ثانى وصيف الدورى البوليفى لمدة أربع مواسم ونصف الموسم بناء على طلب من الأرجنتيني خوان براون المدير الفنى للفريق الأول، فى إطار سعى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس يحيى الكومى، لتدعيم صفوف الفريق الأول بلاعبين مميزين قادرين على صنع الفارق ومن أجل خروج الفريق من سلسلة النتائج السلبية وعودته إلى مكانته الطبيعية وإسعاد الجماهير المساندة والعاشقة للكيان.

وتابعت اللجنة الفنية لقطات مصورة للاعب البوليفي الذي يجيد اللعب في مركز المهاجم الصريح والجناح ورحبت للغاية بانضمامه باعتباره إضافة مميزة للجانب الهجومي بعد مشاركته منذ عام 2019 وحتى الآن في 60 مباراة سجل خلالهم 34 هدفا وصنع أكثر من 20 هدفا.