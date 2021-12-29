شكرا لقرائتكم خبر عن أمين صندوق الزمالك يرد على بيان شيكابالا: كلامك غلط.. وحد لعب فى دماغك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق جبريل، أمين الصندوق السابق بنادى الزمالك، أن شيكابالا لاعب الفريق الأبيض، وصلت له بعض المعلومات الخاطئة بشأن عقده، بعد البيان الذى أصدره اللاعب منذ قليل.

وقال طارق جبريل في تصريحات تليفزيونية: "شيكابالا حد وصل له بعض المعلومات الخاطئة وربما مزقوق للخروج بمثل هذا البيان المغلوط.. شيكابالا وقع على بياض فى بداية المفاوضات فى حضور اللواء عماد عبد العزيز".

وتابع: "لمصلحة من سيتم التلاعب فى عقود شيكابالا؟.. تسلمنا نادى الزمالك ووجدنا أن العقود موجودة بالفعل سواء أرقام صحيحة أو خاطئة وفوجئنا بوجود بعض العقود تم الاتفاق عليها بالفعل من بينها عقد شيكابالا ولم نتدخل فيها".

واختتم تصريحاته: "شيكابالا حد لعب فى دماغه ووصل له الموضوع بطريقة خاطئة ليخرج بهذا البيان".