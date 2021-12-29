شكرا لقرائتكم خبر عن خوان براون يعقد سلسلة اجتماعات مع لاعبى الإسماعيلى قبل كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة الارجنتينى خوان براون على عقد اجتماعات مستمرة مع لاعبيه ، من أجل تحفيزهم لضمان عودتهم لمستواهم المعروف وهو ما يصب فى صالح الفريق ، ويحرص براون على الاجتماع باللاعبين وفقاً لأقدميتهم فى الفريق حيث بدأ بالاجتماع مع باهر المحمدى كابتن الفريق.

و طالب الأرجنتيني ، باهر المحمدى كابتن الاسماعيلى ببذل مجهود مضاعف خلال الفترة المقبلة للتأكيد على أحقيته فى العودة للإنضمام لصفوف المنتخب الأول باعتباره احد أفضل المدافعين فى الدورى المصرى.

فى سياق أخر، يخضع لاعبى النادى الإسماعيلى لقياسات بدنية خلال فترة توقف الدوري للوقوف على الحالة البدنية لهم قبل المشاركة في كأس رابطة الأندية المحترفة التى تنطلق فى نسختها الأولى لتجهيز كافة الفرق استعدادا لاستئناف مسابقة الدورى.

ومن المقرر أن يخوض الاسماعيلى سلسلة مباريات ودية متدرجة المستوى فى أعقاب بيان لجنة المسابقات التابعة لرابطة الأندية بتأجيل منافسات مسابقة الدورى خلال الفترة من 27 ديسمبر الجارى وحتى يوم 6 فبراير المقبل طبقا للأجندة الدولية ، حيث وصلت تأكيدات من الاتحاد الأفريقي للعبة “الكاف” بإنطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون فى موعدها بداية من يوم 9 يناير القادم.