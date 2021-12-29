شكرا لقرائتكم خبر عن كارميلو المحترف رقم 72 فى تاريخ الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتم مجلس إدارة الإسماعيلى، برئاسة المهندس يحيى الكومى، التعاقد مع الهداف البوليفي "كارميلو الجاراناز" فى سبيل دعم الجانب الهجومى على قدر كبير من الكفاءة، ويمثل البوليفى هو اللاعب رقم 72 للإسماعيلى فى قائمة المحترفين الأجانب والـ3 من أمريكا الجنوبية والـ7 من خارج قارة أفريقيا، وضمت قائمة الأجانب كلا من:

13 لاعبًا من نيجيريا: جون أوتاكا وعبد الرازق محمد وروبرت أكورى وجون جامبو وسولمون ويوسف أتاندا وجون آويرى وجودوين أندبيسى وكلاتشى وكينيث أكوكشيكو وأوكيكى أفولابى وأودا مرشال وتارو جودوزيل.

9 لاعبين من غانا: هارونا يوسف والبرنس أركو وجون آنطوى وبشير عبدول وإيمانويل بناهينى وأنوبا ثيوفيلوس وتوريك جبرين وريتشارد بافور وتوماس آبى.

6 لاعبين من السودان: بابكر النور وخضر وأمان وكمال أبو نوره وأنس النور وريتشارد جاستن.

5 لاعبين من غينيا: محمد سيلا وبيدى جوناس وممادوكيتا وجاباتى وصموئيل جونسون.

4 لاعبين من اليونان: منكاريوس ويانجو وديماندلوس وروللى.

4 لاعبين من مالى: عثمان فاروتا وعبد الرحمن تراورى ومحمد تراورى وموسى كمارا.

4 لاعبين من تونس: محمد السليتى ولسعد الجزيرى وفخر الدين بن يوسف ومروان الصحراوى.

3 لاعبين من أنجولا: جورج سلينو وباتريك كادو وآرى بابل.

لاعبان من المغرب: عبد القادر البرازى وعبد السلام بن جالون .

لاعبان من العراق: مصطفى كريم وهمام طارق.

لاعبان من كوت ديفوار: عبد الله كوليبالى وكوفى ميشاك.

لاعبان من الجزائر: أمير سعيود ورضوان شريفى.

لاعبان من ليبيا: نادر الترهونى ومحمد الترهونى.

لاعب من سيراليون: أبو بكر كمارا.

لاعب من كينيا: سيمون مولاما.

لاعب من الأردن: عامر شفيع.

لاعب من موزمبيق: داريو كان.

لاعب ألبانيا: خافيير سوكاى.

لاعب من بنين: باسكال أنغان.

لاعب من البرازيل: ألكسندر لوبيز.

لاعب من كولومبيا: دييجو كالديرون.

لاعب من الكاميرون: كريستوفر مندوجا.

لاعب من نامبيا: بنسون شيلونجو.

لاعب من تنزانيا: يحيى زايد.

لاعب من غينيا بيساو: بيكيتى دى سيلفا.

لاعب من زامبيا: جاستن شونجا.

لاعب من بوليفيا: كارميلو الجاراناز.