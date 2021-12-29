شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير: الأهلي يحق له استعادتى فى نهاية الموسم الأول لى مع فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سعد سمير، مدافع نادى فيوتشر، أن إجهاد فريق الأهلي ساعدهم في تحقيق نتيجة إيجابية أمامه، وأن علي ماهر دفع به أمام الأهلي كمدافع ثالث بجوار محمد عبد المنعم ومحمود مرعى.

وقال سعد في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "الأهلي ترك لي الحرية في تحديد مستقبلي فاخترت اللعب على الاعتزال". وتابع: "الأهلي يحق له استعادتي فى نهاية الموسم الأول لي مع فريق فيوتشر".

وقال سعد سمير إنه لم يقم من على دكة البدلاء للمطالبة بطرد محمد الشناوي حارس الأهلي خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين في الدوري، مضيفا: "قرار الحكم كان صحيحا في عدم طرد محمد الشناوي بعد تدخله على أحمد عاطف مهاجم فيوتشر".