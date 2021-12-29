شكرا لقرائتكم خبر عن شادي محمد يستشهد بالنني فى سحب القرعة لتبرئة موقف موسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامي شادي محمد، نجم الكرة المصرية الأسبق، إن موسيماني أفضل مدير فني في أفريقيا في الوقت الحالي، ونجاحات موسيماني مع الأهلي هى من أوصلته لسحب قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف شادي محمد خلال تصريحات تليفزيونية: "الأهلي مع موسيماني توج بلقب آخر بطولتين في أفريقيا بدون أن يسحب قرعة البطولة".

وتابع شادي محمد أن واقعة موسيماني ليست الأولى، حيث قام من قبل محمد النني لاعب منتخب مصر والمدير الفني لمنتخب السنغال بسحب قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال روسيا.