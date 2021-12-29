شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس استقالة عماد النحاس من تدريب المقاولون بعد 3 مواسم ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل نادي المقاولون العرب كواليس استقالة عماد النحاس من تدريب ذئاب الجبل خلال فترة توقف الدوري الحالية، وتمسكه بالرحيل بسبب سوء نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

وقال المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365" إن النحاس تقدم باستقالته أول أمس عقب مران الفريق بسبب غياب التوفيق، وكان ينتظر الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة، وخاض الفريق المران بشكل طبيعي قبل مغادرة النادي.

وأوضح المصدر أنه تم قبول الاستقالة مساء الثلاثاء بعد اجتماع مجلس الإدارة لتنتهي علاقة النحاس بالمقاولون بعد فترة طويلة لأكثر من ثلاث سنوات في قيادة ذئاب الجبل.

وتولى عماد النحاس تدريب المقاولون العرب في منتصف موسم 2018 / 2019، لينهى الدورى فى المركز الخامس بالمسابقة بعدما كان ذئاب الجبل ينافسون على البقاء آنذاك، ونجح النحاس في وضع المقاولون على مصاف الكبار بعدما احتل المركز الرابع في الموسم قبل الماضي 2019/2020.

وقاد عماد النحاس فريق المقاولون في 108 مباريات، فاز فى 41 لقاء وتعادل فى 29 مباراة، بينما خسر في 38 لقاء آخر.