شكرا لقرائتكم خبر عن ضغوط اللحظات الأخيرة تحسم قرار كيروش بشأن شريف وأفشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى محمد شبانة أن المدير الفنى البرتغالى كارلوس كيروش مدرب المنتخب الوطنى وافق على إجراء تصويت بين أفراد الجهاز الفنى، فى اجتماع يعقد غدا، على ضم ثنائى الأهلى محمد مجدى أفشة ومحمد شريف لقائمة منتخب مصر النهائية لبطولة كاس الأمم الأفريقية.

وتابع شبانة فى تصريحات تليفزيونية ببرنامجه بوكس تو بوكس، المذاع على فضائية ETC: "مصدر فى الجهاز الفنى كشف أن هناك حالة انقسام فى الجهاز الفنى على ضم شريف وأفشة، وتم الاتفاق على إجراء تصويت لتحديد مصير اللاعبين"، موضحا أن أغلبية الجهاز تدعم موقف ضم الثنائى للقائمة. ويتزعم الثنائى ضياء السيد ومحمد شوقى جبهة ضم شريف وأفشة للقائمة التى ستسافر للكاميرون.

وقال المصدر إن البرتغالى كارلوس كيروش سيصل القاهرة صباح الأربعاء قادما من البرتغال بعد إجازة الكريسماس، موضحا أن هناك اجتماعا للجهاز الفنى عقب الوصول مباشرة، بعدها سيتم إعلان القائمة.

وأوضح أن عمرو السولية ورمضان صبحى سيتواجدان ضمن قائمة منتخب مصر لكأس الأمم الأفريقية، فيما ستكون أبرز الأسماء المستبعدة هم محمود علاء وأحمد ياسر ريان ومحمد هاني.

قائمة المستبعدين تضم أيضا محمد فوزى حارس الإسماعيلى، ومحمد فتح الله مدافع المحلة، ومروان داوود ظهير إنبى، وأحمد رمضان بيكهام لاعب سموحة، وعماد نبيل دونجا وإبراهيم عادل ثنائى بيراميدز.

يذكر أن قائمة منتخب مصر تشهد وجود 40 لاعبا، سيتم اختيار 28 لاعبا منهم واستبعاد 12 لاعبا استعدادا للمشاركة فى بطولة أمم إفريقيا، وتشهد مجموعة مصر تواجد كلا من نيجيريا وغينيا والسودان.