شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد: لا أعلم حقيقة التلاعب فى عقود شيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسين السيد، عضو اللجنة التى أدارت الزمالك فى الوقت السابق، إنه كان طرفا فى توقيع العقود الجديدة مع شيكابالا، وذلك ردا على البيان الذى أصدره الفهد الأسمر حول التلاعب فى عقوده مع القلعة البيضاء.

وتابع السيد فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس، مع الإعلامى محمد شبانة، على فضائيةetc : فى الفترة التى عملت فيها مع اللواء عماد عبد العزيز وقعت عقدين مع شيكابالا ويوسف أوباما، وبعدها عندما تم تعيينى عضوا فى المجلس مع حسين لبيب لم نتطرق لعقود شيكابالا".

وواصل: "شيكابالا وقع فى البداية على بياض فى ديسمبر الماضى، لكن حينما استلمنا النادى فى شهر مايو الماضى كانت جميع العقود مكتوبة بكل تفاصيلها، وتم توثيقها فى اتحاد الكرة". وسأل السيد "شيكابالا": "عقدك تم توقيعه قبل سنة كاملة من الآن. هل لم تعرف بنود عقدك إلا الآن؟".