كلوب يعلق على إهدار صلاح لركلة الجزاء أمام ليستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

علَّق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، على إهدار الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق لركلة جزاء أمام ليستر سيتي، مشيرا إلى أن الريدز لعب مباراة سيئة للغاية.

وأهدر صلاح ركلة جزاء بعد مرور ربع ساعة من المباراة التي انتهت بخسارة ليفربول بهدف نظيف أمام مضيفه ليستر سيتي في الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب، في تصريحات صحفية بعد المباراة: "كانت مباراة غريبة للغاية، لم نكن جيدين بما يكفي".

وأضاف: "ما زالت لدينا فرص كافية، ما فعلناه بالكرات لم يكن صحيحًا، لقد لعبنا مباراة سيئة للغاية، لذا فقد كان فوزا مستحقا لهم".

وعن إهدار صلاح لركلة الجزاء، أكد كلوب: "بالتأكيد كان جيمس ماديسون (لاعب ليستر سيتي) يتحدث إليه أثناء تنفيذ ركلة الجزاء، لكن الجميع يفعل ذلك".

وأتم كلوب قائلا: "عادة ما يكون صلاح أفضل في هذا الموقف، ولكن الفريق كذلك".