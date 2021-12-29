رفعت يتحدث عن.. سبب رحيله عن المصري.. ما ينقص فيوتشر.. وعدم النجاح في الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

كشف أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر اف سي، سبب رحيله عن النادي المصري البورسعيدي، وعدم نجاحه في نادي الزمالك، وما يفتقده ناديه الحالي.

وقال رفعت في تصريحات لقناة المحور: "الانسجام بين لاعبي فيوتشر لم يحدث بالشكل الكامل والذي نتمناه، وليس من السهل أن يلعب هؤلاء اللاعبين الكبار بانسجام بسرعة، وكل هذه الأمور تحتاج إلى وقت، وهناك بعض المباريات نقوم فيها بالتقدم في النتيجة ولكن نخسر ونفقد نقاط بسبب فكرة الانسجام".

وأضاف: "الاختلافات بين جميع الفرق التي لعبت لها هي فكرة الإدارة والناس في فيوتشر يعلمون ما يقومون به وأيضاً أن هذه هي السنة الثانية لي مع كابتن علي ماهر".

وعن سبب رحيله عن المصري، رد رفعت: "كان لدي عرض من نادي سعودي أثناء فترة لعبي في المصري، وتحدثت مع إدارة الفريق وقالوا أنهم سيردوا عليَ وأن سياسة النادي تميل إذا جاء عرض للاعب بالفريق فإنهم يتركوا اللاعب يرحل، ولكن الأمر اتجه أنهم لم يردوا عليَ وكنت ملتزم بالرد على العرض لأن الممثلين كانوا يتواجدون في مصر لفترة قصيرة، وقالوا أنهم سيتركوني أرحل في يناير بسبب الانتخابات، والتفكير لم يكن لأني مهم للنادي ومن هنا بدأت الأزمة".

وأردف: "النادي كان يقول لي مبررات لكي أجعل شكلي سيء أمام الجماهير لكي أستطيع الخروج من النادي وكنت اتفاجأ بخروج تصريحات من النادي بأنني هربت، وكان متبقي في عقدي عامين وإذا لم يرغب النادي في رحيلي فكان له الحق في ذلك".

وعن عدم نجاحه في الزمالك: "لم أنجح مع نادي الزمالك بسبب كثرة تغيير المدربين في تلك الفترة، واستريحت مع مدربين أولهم مؤمن سليمان والأخر هو إيناسيو".

واختتم رفعت تصريحاته: "كنت حزين لخروجي أمام النادي الأهلي، خاصة بعد أن الأهلي يضغط بجميع لاعبيه فكان هناك مساحات في الخلف، وتحدثت مع كابتن علي ماهر حول أسباب استبدالي، وكنا ندخل هذه المباراة بدافع تحقيق الـ3 نقاط".