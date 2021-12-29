مصدر يكشف لمصراوي.. موعد إعلان منتخب مصر قائمته لكأس الأمم.. وتفاصيل أول تجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مصدر داخل منتخب مصر، انطلاق معسكر مكون من اللاعبين المحليين المختارين في القائمة المبدئية للفريق لكأس أمم أفريقيا، بداية من يوم الخميس القادم.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى 31 لاعبًا محليًا سيتجمعون بداية من صباح الخميس القادم، لخوض تدريب على ملعب استاد القاهرة.

وأوضح المصدر، أن التجمع سيشهد تواجد جميع اللاعبين المحليين المختارين في القائمة المبدئية، باستثناء محمد فتح الله "كماتشو" مدافع نادي غزلالمحلة.

وشدد المصدر، أن القائمة النهائية لمنتخب مصر التي ستشارك في كأس أمم أفريقيا سيتم الإعلان عنها مساء يوم الجمعة القادم.

الجدير بالذكر أن لوائح البطولة الأفريقية تنص على أحقية كل منتخب في إجراء تعديل على القائمة قبل انطلاق البطولة بـ48 ساعة، بشرط وجود حالة إصابة للاعب مٌستبدل.