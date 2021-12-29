حسين فيصل: لم أكن أحصل على أموال في الزمالك.. وما قاله نبيه غير صحيح

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد حسين فيصل لاعب نادي سموحة أنه لم يكن يحصل على أموال خلال فترة لعبه لنادي الزمالك، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لا يعرف هل تعرض لعقوبات بخصم المستحقات أم لا.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" قال فيصل :"ما قاله أسامه نبيه عن تغيبي لمدة شهرين عن تدريبات الزمالك غير صحيح على الإطلاق، ولا أعرف هل تم خصم مستحقات بسبب الغياب أم لا، لأنني لم أكن أحصل على أموال".

ورحل حسين فيصل عن نادي الزمالك بعد الاستغناء عنه مجانا، قبل أن ينتقل بعد ذلك إلى صفوف سموحة لينضم إلى منتخب مصر في كأس العرب ويتألق مع فريق كارلوس كيروش.

وأضاف حسين فيصل :"كارتيرون لم يكن يريدني في الزمالك، أفضل فترة كانت مع جايمي باتشيكو، شاركت لعدة دقائق في بعض المباريات في فترة ولايته قبل أن يقرر كارتيرون عودتي لفريق الناشئين".

وتابع فيصل :"تعرضت لإصابة تحت أنظار كارتيرون، وتغيبت لـ6 أيام عن المران، ثم فوجئت بطلب النادي خوضي مباراة ضد فريق الناشئين رغم إصابتي، وبعدها أبلغوني أنني لن أستمر مع الفريق".

وأنهى لاعب الزمالك السابق :"كل الشائعات التي خرجت حول أسباب رحيلي عن الزمالك غير صحيحة، لم أتغيب أبدا عن التدريبات إلا بسبب الإصابة ولمدة 10 أيام فقط".