حارس ليستر يرد.. هل تدرب على طريقة تسديد صلاح لركلات الجزاء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - إبراهيم علي:

أكد كاسبر شمايكل حارس مرمى نادي ليستر سيتي، أنه لم يتدرب على طريقة تسديد المصري محمد صلاح لاعب ليفربول لركلات الجزاء قبل المواجهة التي جمعت بين الفريقين، مساء الثلاثاء.

وأشار شمايكل في تصريحات بعد لقاء ليستر وليفربول، إلى أنه احتاج إلى ما وصفه بـ"الحظ" لمنع دخول الكرة إلى مرماه، خاصة بعدما ارتدت إلى صلاح مرة أخرى.

ونجح الحارس الدنماركي في التصدي لركلة جزاء سددها محمد صلاح خلال المباراة، قبل أن ترتد الكرة إلى المصري الذي حولها برأسه في العارضة، ليبعدها الدفاع عن منطقة الجزاء بعد ذلك.

وقال شمايكل: "لم أتدرب على طريقة تنفيذ محمد صلاح لركلات الجزاء، لقد شعرت بأنه سيسدد في تلك الزاوية".

وأكمل: "أخر ركلة جزاء تصديت لها هنا على ملعبنا تم تسجيلها بعد التصدي لها، لذلك فأنت تريد الحظ لفعل ذلك".

واختتم: "لم يكن لدينا حظ خلال المباراة الماضية أمام مانشستر سيتي ولكن كان الحظ معنا اليوم".