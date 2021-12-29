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ملف الخليج 365.. قرعة أبطال إفريقيا.. بيان شيكابالا.. وإهدار صلاح

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهد يوم الثلاثاء عددا من الأحداث الهامة على الساحة ، والتي كان أبرزها إجراء مراسم قرعة دوري أبطال إفريقيا، بجانب البيان الذي أصدره محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الزمالك، وإهدار الدولي المصري محمد صلاح نجم لركلة جزاء.

وجاءت أبرز أخبار أمس (الثلاثاء) كالتالي:

قبل مراسم القرعة بساعات.. استبعاد 6 ملاعب لأندية في دوري أبطال إفريقيا

إنذار للملك المصري.. ليفربول يضغط على صلاح لإقناعه بالتجديد

قرعة دوري الأبطال.. الأهلي في مجموعة نارية.. والزمالك ينتظره مواجهة مغربية

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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