ملف الخليج 365.. قرعة أبطال إفريقيا.. بيان شيكابالا.. وإهدار صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهد يوم الثلاثاء عددا من الأحداث الهامة على الساحة الرياضية، والتي كان أبرزها إجراء مراسم قرعة دوري أبطال إفريقيا، بجانب البيان الذي أصدره محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الزمالك، وإهدار الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول لركلة جزاء.

وجاءت أبرز أخبار أمس (الثلاثاء) كالتالي:

قبل مراسم القرعة بساعات.. استبعاد 6 ملاعب لأندية في دوري أبطال إفريقيا

إنذار للملك المصري.. ليفربول يضغط على صلاح لإقناعه بالتجديد

قرعة دوري الأبطال.. الأهلي في مجموعة نارية.. والزمالك ينتظره مواجهة مغربية

قرعة الكونفدرالية.. مهمة صعبة لبيراميدز والمصري

بالمواعيد.. جدول مباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

تعرف على مشوار الزمالك في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

رسميا.. برشلونة يعلن ضم توريس

لجنة الزمالك السابقة: نرفض الأكاذيب والمغالطات

الهزيمة الثانية.. ليفربول يسقط أمام ليستر سيتي في بريميرليج

لأول مرة منذ 4 سنوات.. صلاح يهدر ركلة جزاء في بريميرليج (فيديو)

3 يتنافسون على الرئاسة.. تعرف على المرشحين في انتخابات الزمالك

تعرف على قائمة مرتضى منصور في انتخابات الزمالك

"تفاجئت بالتلاعب بعقودي".. شيكابالا يفجر مفاجأة عن الزمالك