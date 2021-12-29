"مزقوق".. أول تعليق من أمين صندوق الزمالك السابق على بيان شيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

نفى طارق جبريل، أمين الصندوق السابق بالزمالك، ما تردد بشأن تعديل عقود محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق، مشيرا إلى أن اللجنة السابقة برئاسة حسين لبيب لم تطرق إليها.

وكان شيكابالا أصدر بيانا يكشف فيه أنه تم التلاعب بالعقود التي وقعها على بياض بعد رحيل عماد عبدالعزيز عن إدارة النادي (طالع التفاصيل).

وقال طارق جبريل، في تصريحات هاتفية لقناة "صدى البلد": "كل يوم نتفاجئ بشيء جديد وآخرها بيان محمود عبدالرازق شيكابالا".

وأضاف: "مع احترامي لشيكابالا، واضح أن حد مفهمه حاجة غلط وهناك خلط للأمور، واضح أنه (مزقوق) عشان يقول الكلام ده".

وأكد: "الجزء الأول من بيان شيكابالا مضبوط، تم بالفعل التفاوض مع شيكابالا ووقع على بياض في بداية المفاوضات بحضور كل من أيمن يونس وحسين السيد".

وأكمل: "أما الجزء الثاني عار تماما من الصحة، لمصلحة مَن سيتم التلاعب في عقود شيكابالا؟".

وأتم جبريل قائلا: "تسلمنا نادي الزمالك ووجدنا عقد شيكابالا موجود بالفعل، حيث تم توقيعه منذ أيام اللواء عماد عبدالعزيز وتم توقيع كل شيء به على حسب ما تم الاتفاق عليه، ولم نتطرق إلى هذه العقود تماما ولم نتدخل بها كما أشيع".