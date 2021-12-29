المريخ السوداني: مجموعتنا هي الأقوى.. ومشاركة موسيماني في القرعة غير مقبول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد هيثم كابو عضو مجلس إدارة المريخ السوداني، أن مشاركة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي في إجراءات سحب قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، أمر غير مقبول.

وأوقعت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا النادي الأهلي في المجموعة الأولى مع أندية الهلال السوداني، المريخ السوداني وصنداونز الجنوب أفريقي.

وقال كابو في تصريحات لقناة المحور: "مجموعتنا تعتبر هي الأقوى في البطولة، ويتواجد فيها الأهلي ببطولاته العشرة والذي حافظ على لقبه أخر عامين والسوبر الأفريقي أيضاً، وهناك أيضاً فريق صنداونز الجنوب أفريقي الذي يعتبر فريقاً قوياً، وسنلعب مباراة ديربي أمام الهلال".

وأضاف: "قدمنا مباراة كبيرة مع حامل اللقب في العام الماضي وخرج الأهلي بتعادل بشق الأنفس، ومع الاحترام لكل الإنجازات لكل الفرق، فإن كل الفرق تطمح للمنافسة على البطولة".

وتابع: "أعراف كرة القدم لا تصح بأن يشارك أحد الممثلين لنادي ينافس في البطولة بأن يشارك في إجراء قرعة البطولة".

وواصل: "ملعبنا ملعب عريق وشهد مباريات كبيرة وعريقة، والملعب مستبعد من الموسم الماضي، والموسم الماضي لعبنا في ملعب الهلال، ولكن هذا الموسم ملعب الهلال مستبعد أيضاً، ولكن سيتم مراجعة الملعبين خلال شهر يناير بعد حوالي أسبوع".

واختتم كابو: "في حالة عدم قبول اللعب في الملعبين، سنرى الخيارات المتاحة سواء باللعب في القاهرة أو أديس أبابا أو أحد العواصم الأفريقية، وإدارة الفريق ستدرس جميع الخيارات وما يترتب عليها".