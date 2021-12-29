الهلال السوداني: تعودنا على ملاقاة الأهلي.. وسنخوض مبارياتنا على ملعبنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد الفاضل التوم مساعد رئيس نادي الهلال السوداني، أن الفريق سيخوض مبارياته بدوري أبطال أفريقيا على ملعبه، مشيراً إلى أن الفريق تعود على ملاقاة الأهلي.

وأوقعت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا النادي الأهلي في المجموعة الأولى مع أندية الهلال السوداني، المريخ السوداني وصنداونز الجنوب أفريقي.

وقال التوم في تصريحات لقناة "المحور": "ان شاء الله سنلعب مبارياتنا في ملعب الهلال، وكان هناك بعض الملاحظات الصغيرة على الملعب، وجددنا كل شيء وتم معالجة جميع الأمور، ومبعوث الكاف سيحضر إلى الملعب في يناير وسيجد أن جميع الأمور تم حلها".

وأضاف: "القرعة لم تكن سهلة ولا يوجد فريق سهل وهناك ديربي كبير أمام المريخ، والأهلي بطل أفريقيا وفريق معروف، والهلال متعود أن يلتقي بالأهلي ولعبنا معهم كثيراً مؤخراً، واللاعبين يكونوا في الموعد في المباريات الكبيرة".

واختتم: "لا يوجد علاقة بين مباراة منتخب السودان أمام منتخب مصر بكأس العرب، ومباريات الهلال والمريخ أمام الأهلي".