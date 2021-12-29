"تفاجئت بالتلاعب بعقودي".. شيكابالا يفجر مفاجأة عن الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك، أنه تم التلاعب بالعقود التي وقعها على بياض، مشيرا إلى أنه نادم على ثقته في مَن خان الأمانة.

وكتب شيكابالا، في بيان نشره على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "طوال مشواري مع نادي الزمالك، لم أعتبر نفسي يوما لاعبا محترفا، بل اعتبرت ومازلت أعتبر نفسي ابنا من أبنائه الأوفياء، وواحدا من جماهيره المخلصة".

وأضاف صاحب الـ35 عاما: "خلال مسيرتي مع النادي تحملت الكثير وقدمت العديد من التنازلات، حبا في كيان يعيش بداخلنا".

وتابع: "منذ فترة قريبة، كنت قد وقعت على بياض مع المسؤولين عن إدارة النادي، وردتت لهم مقدم التعاقد الذي حصلت عليه بالفعل، من أجل مساعدة النادي في الخروج من أزمته المالية، وذلك بالاتفاق مع المحترم اللواء عماء عبدالعزيز".

وكشف: "اليوم تفاجئت بأن العقود تم التلاعب بها بعد رحيل اللواء عماد عبدالعزيز عن إدارة النادي، وتم وضع بنود وأرقام غير متفق عليها نهائيا، في موقف صادم بالنسبة لي".

وأتم قائد الزمالك قائلا: "لست نادما على حبي وتضحيتي، ولكني نادم على ثقتي في من خان الأمانة".