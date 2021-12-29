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الامارات | ضربة قوية لبرشلونة بسبب إصابات «كورونا»

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برشلونة ■ د.ب.أ 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة قوية لبرشلونة بسبب إصابات «» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الإسباني لكرة القدم، مساء أول من أمس، أن الفحوص كشفت إصابة المدافعين داني ألفيس وكليمون لونغليه وجوردي ألبا بعدوى .

ورغم أن الآن في منتصف فترة عطلة الشتاء، تسير تدريبات الفرق بالشكل المعتاد. ولم يحضر اللاعبون تدريبات الفريق أمس، وسيخضعون للعزل في منازلهم، حسب ما أكده برشلونة في بيان. وكان ألفيس عاد إلى برشلونة في صفقة انتقال حر نوفمبر الماضي بعد أن رحل عن ساو باولو البرازيلي إثر خلاف حول العقد.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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