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الامارات | رافينيا يغادر سان جيرمان إلى سوسيداد

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باريس ■ أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي ريال سوسيداد الإسباني، أمس، التعاقد رسمياً مع البرازيلي رافينيا، قادماً من باريس سان جيرمان، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري. وقال رافينيا، وهو شقيق تياجو ألكانتارا لاعب وسط ، في تصريح صحافي إنه متحمس وسعيد بالانضمام إلى سوسيداد الذي يحتل المركز السادس في . وشارك اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً في 39 مباراة بجميع المسابقات مع سان جيرمان منذ انضمامه إليه في 2020.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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