الامارات | رافينيا يغادر سان جيرمان إلى سوسيداد

شكرا لقرائتكم خبر عن رافينيا يغادر سان جيرمان إلى سوسيداد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي ريال سوسيداد الإسباني، أمس، التعاقد رسمياً مع البرازيلي رافينيا، قادماً من باريس سان جيرمان، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري. وقال رافينيا، وهو شقيق تياجو ألكانتارا لاعب وسط ليفربول، في تصريح صحافي إنه متحمس وسعيد بالانضمام إلى سوسيداد الذي يحتل المركز السادس في الدوري الإسباني. وشارك اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً في 39 مباراة بجميع المسابقات مع سان جيرمان منذ انضمامه إليه في 2020.

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