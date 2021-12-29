شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادي المقاولون العرب: نتمنى تولى حسن شحاتة قيادة الفريق مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب: "عماد النحاس لديه أسباب خاصة وطلب من المجلس الموسم الماضي الرحيل 3 مرات، وفي الوقت الحالي طلب الرحيل، في هذا الوقت ليمنح النادى فرصة اختيار لمدرب جديد رغم تمسك الإدراة ببقاء النحاس ولكنه صمم على الرحيل الآن".

وأضاف صلاح محسن، في تصريحات تليفزيونية، أن مجلس الإدارة قام بتوكيل لجنة الكرة للتفاوض مع المدرب الجديد خلال الفترة الحالية.

وتابع: "مؤسسة المقاولون العرب تعمل بنظام محترم وقادرة على عودة الفريق لوضعه الطبيعي ودائما تختار مدربين مميزين وأصحاب كفاءة".

وواصل رئيس نادي المقاولون: "نتمنى عودة حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، لقيادة المقاولون العرب مرة أخرى وتحقيق الإنجازات مع الفريق".

وتابع أن الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي حريص دائما على زيارة نادي المقاولون العرب، خاصة زيارة قطاع الناشئين.