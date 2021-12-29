شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السوداني: اعتدنا على مواجهة الأهلى وسنخوض مبارياتنا على ملعبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفاضل التوم، مساعد رئيس الهلال السودانى، أنه يتوقع إقامة مباريات فريقه فى دورى أبطال أفريقيا على ملعبه بشكل طبيعى خاصة بعد تلافى ملاحظات الاتحاد الأفريقى "كاف".

وقال الفاضل التوم فى تصريحات تليفزيونية: "كانت هناك بعض الملاحظات على ملعب الهلال عملنا على معالجتها من أجل أن نكون مقبولين بالنسبة لشروط الاتحاد الأفريقى، ونتوقع أن نخوض مبارياتنا على ملعبنا خاصة أن الاتحاد الأفريقى منح لنا مهلة حتى منتصف شهر يناير المقبل وستقوم لجنة من كاف بمعاينة الملعب مرة أخرى ونتوقع الموافقة على استضافة المباريات بشكل طبيعي".

وأضاف: "الأهلى فريق كبير للغاية وهذا أمر محفز للهلال لتقديم أفضل ما لدينا ومواجهة المريخ تعد ديربى ومن أقوى المباريات فى أفريقيا، بالإضافة إلى أن فريقنا اعتاد على مواجهة الأهلي".

وأوضح: "مباراة الأهلي والهلال الأخيرة شهدت أخطاء تحكيمية كبيرة، والهلال كان يستحق التأهل للدور التالي، والهلال دائما متواجد بالأمتار الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا، وهدفنا هو التأهل للأدوار النهائية". وتابع: "الهلال دعم صفوفه خلال الفترة الماضية بلاعبين مميزين وعناصر قادرة على تحقيق النجاحات".

واختتم حديثه قائلا: "نتواجد بقوة فى دور المجموعات بالمسابقات الأفريقية منذ عام 2007 ونسعى لاستعادة هيبتنا مرة أخرى والعودة لمنصات التتويج".

وضمت مجموعة الأهلى كلا من صن داونز بطل جنوب أفريقيا والهلال والمريخ من السودان، على أن يبدأ الأهلي مشواره أمام المريخ السوداني بالقاهرة في فبراير المقبل على أن يختتم مشواره أمام الهلال في القاهرة أيضًا، في انتظار تحديد إدارة الناديين الملاعب الجديدة التي تستضيف مباراتيهما.