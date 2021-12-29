شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانة: التشكيك فى قرعة أفريقيا الغرض منه "ركوب التريند" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى الإعلامى محمد شبانة أن دعوة الجنوب أفريقى موسيمانى لسحب قرعة دورى أبطال إفريقيا والكونفدرالية نوع من التكريم للمدرب الجنوب أفريقى، بعد إنجازاته بالتتويج باللقب الأفريقى آخر موسمين.

وأضاف شبانة فى تصريحات ببرنامجه بوكس تو بوكس، المذاع على فضائية ETC: "التشكيك فى قرعة أفريقيا الغرض منه ركوب التريند، لكنه تريند بايخ ومبتذل، وهل لو كانت هناك واقعة تزوير فى القرعة هل كان يختار موسيمانى لنفسه أقوى مجموعة بينما يقع الغريم التقليدى النادى الزمالك فى مجموعة أسهل".

وأبدى شبانة انزعاجه من تداول شائعات عن التلاعب بالقرعة بينما من الصعوبة لمن يسحب أسماء الفرق أن يعرف ما هى الأسماء المتواجدة بداخلها خاصة أن القرعة كانت مذاعة على الهواء".

وضمت مجموعة الأهلى كلا من صن داونز بطل جنوب أفريقيا والهلال والمريخ من السودان، على أن يبدأ الأهلي مشواره أمام المريخ السوداني بالقاهرة في فبراير المقبل على أن يختتم مشواره أمام الهلال في القاهرة أيضًا، في انتظار تحديد إدارة الناديين الملاعب الجديدة التي تستضيف مباراتيهما.

وتمتلك مجموعة الأهلى 11 لقبا في دورى أبطال أفريقيا، حيث يمتلك الأهلى 10 ألقاب أعوام"1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020، 2021"، بجانب لقب لفريق صن داونز حصل عليه عام 2016 من الزمالك، بينما لم يتمكن فريقا الهلال والمريخ من حصد اللقب من قبل.

وخسرت فرق هذه المجموعة لقب دورى أبطال أفريقيا 7 مرات من قبل، حيث خسر الأهلى 4 ألقاب أعوام "1983، 2007، 2017، 2018" وخسر الهلال مرتين عامي "1987، 1992" آخرهم أمام الأهلى، بينما خسر صن داونز مرة واحدة 2001 أمام الأهلى أيضا، في حين أن المريخ لم يصل النهائي من قبل.