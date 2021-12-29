شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا: تفاجأت بالتلاعب فى عقدى ونادم على ثقتى فيمن خان الأمانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود عبد الرزاق شيكابالا، صانع ألعاب الزمالك، عن وجود تلاعب فى تعاقده الجديد مع القلعة البيضاء، والذى كان وقعه فى عهد اللجنة التى كلفت بإدارة الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، حيث نشر شيكابالا عبر صفحته الرسمية على تويتر قائلا:

وشهدت الساعات الماضية انتهاء عقوبة إيقاف شيكابالا لاعب الزمالك، على خلفية أحداث تسليم درع الدورى، فى الموسم الماضى.

ومن المقرر أن يشارك شيكابالا في المباريات بدءا من 12 يناير المقبل، في كأس الرابط ، بعد أن تم إيقافه 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيها ، والتي تم تقليصها إلى 8 مباريات وغرامة 250 ألف جنيه. وكان شيكابالا تم إيقافه يوم 29 أغسطس الماضى، منذ 136 يوما ، أي منذ 4 أشهر، و 14 يوما.

وشارك شيكابالا مع الزمالك في مباراتى فريقه بدورى أبطال أفريقيا أمام كل من توسكر الغينى، والتي أقيمتا خلال أكتوبر الماضى ، وفاز فيهما الأبيض بهدف في لقاء الذهاب، و رباعية في العودة.

وبشكل عام شارك الفهد الأسمر مع الزمالك في 294 مباراة، سجل فيها 55 هدفا، وصنع 73 لزملائه، منها 209 ببطولة الدورى مع الأبيض، و46 مباراة بدورى أبطال أفريقيا، ومباراتى كأس السوبر، و37 بكأس مصر، بالإضافة إلى مباراة سوبر أفريقى.