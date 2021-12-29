شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يفاضل بين يوسف ومختار لخلافة النحاس بعد فشل مفاوضات عودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل مجلس إدارة المقاولون العرب بين عدة أسماء لخلافة عماد النحاس في تدريب الفريق، وذلك بعدما تقدم باستقالته عقب اجتماعه مع مجلس الإدارة اليوم بسبب تراجع نتائج الفريق.

ويعد طلعت يوسف مدرب الإسماعيلي السابق ومختار مختار مدرب الانتاج السابق أبرز الأسماء المطروحة لخلافة النحاس، وكانت إدارة المقاولون قد فتحت المفاوضات مع محمد عودة مدرب غزل المحلة الحالي باعتباره أحد أبناء المقاولون إلا أنها فشلت بسبب ارتباطه بعقد مع المحلة.

وكشف مصدر داخل نادي المقاولون العرب أن عماد النحاس مدرب الفريق استقال من منصبه، وذلك بعد تراجع نتائج المقاولون في الدوري العام، وتلقى 4 هزائم كان آخرها الخسارة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وأوضح المصدر أن الجهاز الفني للمقاولون سيستمر في مهام منصبه حتى الخميس المقبل على أقصى تقدير قبل إعلان قرار إنهاء الارتباط مع الذئاب بعد 4 سنوات متواصلة للعمل فى قيادة ذئاب الجبل، حتى يتسنى للإدارة اختيار مدرب جديد لاستكمال مسيرة الفريق.

ويعانى المقاولون العرب من تراجع النتائج حيث يحتل المركز الخامس عشر في الدوري الممتاز، برصيد 6 نقاط فقط من 8 مباريات، حيث فاز مرة واحدة وتعادل في 3 لقاءات وخسر 4 مرات ليبقى على بعد نقطة واحدة من أول مراكز الهبوط.