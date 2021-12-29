شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة عماد النحاس من تدريب المقاولون بسبب سوء النتائج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل نادي المقاولون العرب أن عماد النحاس مدرب الفريق استقال من منصبه، وذلك بعد تراجع نتائج المقاولون في الدوري العام، وتلقى 4 هزائم كان آخرها الخسارة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وأوضح المصدر أن الجهاز الفني للمقاولون سيستمر في مهام منصبه حتى الخميس المقبل على أقصى تقدير قبل إعلان قرار إنهاء الارتباط مع الذئاب بعد 4 سنوات متواصلة للعمل فى قيادة ذئاب الجبل، حتى يتسنى للإدارة اختيار مدرب جديد لاستكمال مسيرة الفريق.

ويعانى المقاولون العرب من تراجع النتائج حيث يحتل المركز الخامس عشر في الدوري الممتاز، برصيد 6 نقاط فقط من 8 مباريات، حيث فاز مرة واحدة وتعادل في 3 لقاءات وخسر 4 مرات ليبقى على بعد نقطة واحدة من أول مراكز الهبوط.