شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 28 /12 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء العديد من الاخبار الرياضية الهامة ، مرتضى منصور يترشح على رئاسة نادى الزمالك ، وسحب قرعة دوري الابطال اليوم..

مرتضى منصور يترشح على رئاسة نادى الزمالك.. وهدهود نائبا (صور)

تقدم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الحالي، بأوراق ترشحه علي مقعد الرئاسة فى الانتخابات المقبلة، وذلك في الساعة الأخيرة قبل غلق باب الترشح، ولم يعلن مرتضي منصور عن قائمته، مؤكدًا أن الكشف عنها سيكون قبل الانتخابات بأسبوع واحد.

إلغاء معسكر الزمالك بالإمارات وكارتيرون يمد إجازة الفريق لـ 5 يناير

قرر الجهاز ألفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون منح اللاعبين راحة بداية من غد الأربعاء 29 ديسمبر الحالي وحتى يوم 5 يناير المقبل.

مواعيد مباريات الأهلي بدور المجموعات فى دوري ابطال افريقيا

أسفرت قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا عن وقوع النادي الأهلي مع صنداونز الجنوب أفريقيا والهلال والمريخ من السودان، وذلك خلال الحفل الذى أقيم اليوم، بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

12 لاعبا خارج قائمة منتخب مصر النهائية لأمم افريقيا.. تعرف عليهم

استقر كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، على استبعاد 12 لاعبا من قائمة الفراعنة المبدئية لبطولة أمم افريقيا 2022 بالكاميرون، وهم محمد فوزى ومحمود جاد وإبراهيم عادل ومحمد هانى ومحمد فتح الله وأحمد رمضان بيكهام ومروان داوود ونبيل عماد دونجا وإمام عاشور ومروان حمدى وأحمد ياسر ريان ومحمود علاء.

أحمد جلال إبراهيم : مليش نصيب في الانتخابات دي

أعلن أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك عدم ترشحه في الانتخابات المقبلة قائلا "مليش نصيب الدورة دي" .

تعرف على مواعيد مباريات الزمالك بدور المجموعات لدورى الأبطال الأفريقي

أسفرت قرعة دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا التي أقيمت بمقر الاتحاد الافريقي "كاف" اليوم عن وقوع الزمالك في المجموعة الرابعة بجانب الوداد البيضاوى المغربى و بترو أتليتكو وساجرادا الأنجوليين وذلك بدور المجموعات من نسخة 2021-2022.

حسام المندوه يعتذر رسميا عن الترشح بانتخابات الزمالك

أعلن حسام المندوه عضو لجنة الزمالك السابق عدم ترشحه للانتخابات المقبلة المقرر إقامتها يوم 20 يناير المقبل .