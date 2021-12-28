وفاة الشقيق الأصغر لمارادونا بـ"أزمة قلبية"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

الخليج 365- متابعات

توفي شقيق دييغو أرماندو مارادونا الأصغر هوغو عن عمر يناهز 52 عامًا بأزمة قلبية في منزله في نابولي، وهي نفس الطريقة التي توفي فيها أسطورة الأرجنتين العام الماضي.



وتأتي وفاة هوغو بعد عام واحد فقط من وفاة الأسطورة الأرجنتينية في الأرجنتين في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، حيث توفي دييغو عن عمر يناهز 60 عامًا بعد سلسلة من المشاكل الصحية.

وتوفي مارادونا بعد معاناته من أزمة قلبية في منزله في ضواحي بوينس أيرس، حيث أكد المقربون منه وفاته.