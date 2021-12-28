تتويج تونس بكأس كرة الماء

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وأوضح القضماني أن هذه البطولة الدولية تنظمها المملكة للمرة الأولى ضمن نشاطات وبرامج الاتحاد السعودي للسباحة من منطلق أهدافه في نشر وتطوير الألعاب المائية، وضمن استراتيجية وزارة الرياضة في المملكة لتطوير جميع الألعاب المختلفة سعيا إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بالألعاب المائية بمختلف فروعها.
يذكر أن بطولة كرة الماء الشاطئية الدولية الأولى نظمها الاتحاد السعودي للسباحة تحت إشراف مباشر من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والبارلمبية العربية السعودية على مدى 5 أيام بمحافظة جدة، بمشاركة منتخبات السعودية لكرة الماء (أ، ب)، ومنتخب تونس، ونادي القادسية الكويتي.
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