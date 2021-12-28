إصابة ألفيس ولونجليه بكورونا

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ورغم أن الدوري الإسباني الآن في منتصف فترة عطلة الشتاء، تسير تدريبات الفرق بالشكل المعتاد.
ولن يحضر أي من اللاعبين تدريبات الفريق، حيث خضعا للعزل في منزليهما، حسب ما أكده برشلونة في بيان.
وكان ألفيس قد عاد إلى برشلونة في صفقة انتقال حر في نوفمبر الماضي بعد أن رحل عن ساو باولو البرازيلي في سبتمبر إثر خلاف حول العقد.
وتجدر الإشارة إلى أن ألفيس (38 عاما) الذي لعب 391 مباراة خلال فترته الأولى مع برشلونة كانت حافلة بالإنجازات، لا يمكن تسجيله رسميا بالفريق الكتالوني قبل بداية سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.
أما لونجليه، فقد شارك في 13 مباراة في كل المسابقات هذا الموسم.
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