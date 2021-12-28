ليستر سيتي وليفربول.. محمد صلاح يهدر ركلة جزاء على مرتين

الشارقة - اميمة ياسر -

أهدر النجم العربي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، ركلة جزاء لفريقه أمام نظيره ليستر سيتي، في الدقيقة 16 من المباراة المقامة حالياً على ملعب "كينج باور"، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وسدد محمد صلاح ركلة الجزاء، لكن تصدى لها الحارس كاسبر شمايكل، لترتد للفرعون المصرى من جديد ليسددها برأسه لكنها تصطدم بالعارضة.

ودخل ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: فان دايك - ترينت الكسندر ارنولد - جويل ماتيب - تسيميكاس

خط الوسط: فابينيو - جوردان هندرسون - تشامبرلين

خط الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - ساديو ماني

فيما دخل فريق ليستر سيتي المباراة ضد ليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل

خط الدفاع: توماس – أمارتي - كاستاني - نديدي

خط الوسط: ديسبروي هال - جيمس ماديسون – شودري - سوماري

خط الهجوم: كليتشي إيهيناتشو – جيمى فاردى

ويدخل ليفربول مباراة ليستر وهو في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 41 نقطة، جمعها من الفوز في 12 مباراة والتعادل في 5 وخسارة لقاء وحيد، وتسجيل 50 هدفاً وتلقي 15، ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام ليدز يونايتد.

ويتواجد ليستر سيتي في المركز العاشر بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 22 نقطة جمعهما من الفوز في 6 مباريات والتعادل في 4 وخسارة 7 مواجهات وسجل 30 هدفاً وتلقي 33.