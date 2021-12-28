تعرف على القائمة الكاملة لـ مرتضى منصور في انتخابات نادي الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

قدم مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وقائمته، أوراق ترشحهم، في انتخابات القلعة البيضاء المقبلة.

وكان باب الترشح لانتخابات نادي الزمالك قد تم إغلاقه، مساء اليوم الثلاثاء، بعدما استمرت عملية تلقي طلبات الترشح لمدة أسبوع منذ فتح باب الترشح للانتخابات.

وذكر موقع "مصراوي" أن مرتضي منصور قدم أوراق ترشحه في انتخابات الزمالك المقبلة على منصب "الرئيس".

وجاءت قائمة مرتضى منصور في انتخابات الزمالك المقبلة كالتالي:

-اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة السابق ونائب رئيس المخابرات الحربية السابق على منصب "نائب الرئيس".

- الكابتن خالد لطيف على منصب "أمين الصندوق".

الأعضاء فوق السن:

- سليمان وهدان وكيل مجلس النواب ورئيس الكتله البرلمانية لحزب الوفد.

- كابتن جمال عبد الحميد لاعب الزمالك السابق.

- أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة النادي.

- علاء الدين ناجي أمين عام مجلس النواب.

- اللواء علاء مقلد.

- الدكتورة شريفه الفار.

الأعضاء تحت السن:

- بسنت سيد جوهر.

- محمود طه مستشار بهيئة قضايا الدولة.

- مريم نصحي بنت النائبة مارجريت عازر زعيمه كتله الأقباط.

- أحمد دعبس.