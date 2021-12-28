شكرا لقرائتكم خبر عن حساب دورى أبطال أفريقيا يستعرض تصريحات موسيمانى بعد إجراء القرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الحساب الرسمي لبطولة دورى أبطال أفريقيا التابع للاتحاد الأفريقي "كاف"، تصريحات الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى مدرب النادى الأهلى بعد إجراء قرعة دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

ونشر الحساب الرسمي لدورى أبطال أفريقيا عبر موقع "تويتر"، فيديو لتصريحات موسيمانى بعدما قام بالقرعة معلقا عليها: "إذا حققت البطولة مرتين، من الممكن أن تُحققها للمرة الثالثة".

وضمت مجموعة الأهلى كلا من صن داونز بطل جنوب أفريقيا والهلال والمريخ من السودان، على أن يبدأ الأهلي مشواره أمام المريخ السوداني بالقاهرة في فبراير المقبل على أن يختتم مشواره أمام الهلال في القاهرة أيضًا، في انتظار تحديد إدارة الناديين الملاعب الجديدة التي تستضيف مباراتيهما.

وتمتلك مجموعة الأهلى 11 لقبا في دورى أبطال أفريقيا، حيث يمتلك الأهلى 10 ألقاب أعوام"1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020، 2021"، بجانب لقب لفريق صن داونز حصل عليه عام 2016 من الزمالك، بينما لم يتمكن فريقا الهلال والمريخ من حصد اللقب من قبل.

وخسرت فرق هذه المجموعة لقب دورى أبطال أفريقيا 7 مرات من قبل، حيث خسر الأهلى 4 ألقاب أعوام "1983، 2007، 2017، 2018" وخسر الهلال مرتين عامي "1987، 1992" أخرهم أمام الأهلى، بينما خسر صن داونز مرة واحدة 2001 أمام الأهلى أيضا، في حين أن المريخ لم يصل النهائي من قبل.

ترتيب مباريات الأهلي في المجموعة الأولى كالتالي:

الأهلي ضد المريخ السوداني (11 أو 12 فبراير)

الهلال السوداني ضد الأهلي (18 أو 19 فبراير)

الأهلي ضد ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي (25 أو 26 فبراير)

ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي ضد الأهلي (11 أو 12 مارس)

المريخ السوداني ضد الأهلي (18 أو 19 مارس)

الأهلي ضد الهلال السوداني (1 أو 2 إبريل)