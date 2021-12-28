شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يطير إلى جنوب أفريقيا غدا لقضاء إجازة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، إلى جنوب أفريقيا غدا الأربعاء لقضاء فترة الراحة التى حصل عليها الفريق الأحمر بسبب توقف الدوري المصري، لظروف مشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية.

وسافر أفراد الجهاز المعاون لموسيماني والمكون من كابيلو مخطط الأحمال وموسى ماتلابا وكايل سولومون إلى جنوب أفريقيا أول أمس الأحد، على أن يلحق بهم موسيماني غدا.

وأكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن وجوده في النادي الأهلي الأكبر داخل قارة أفريقيا يحتم عليه دوما السعي للفوز بالبطولات القارية والمحلية.