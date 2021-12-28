شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يطير إلى جنوب أفريقيا غدا لقضاء إجازة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يتوجه بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، إلى جنوب أفريقيا غدا الأربعاء لقضاء فترة الراحة التى حصل عليها الفريق الأحمر بسبب توقف الدوري المصري، لظروف مشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية.
وسافر أفراد الجهاز المعاون لموسيماني والمكون من كابيلو مخطط الأحمال وموسى ماتلابا وكايل سولومون إلى جنوب أفريقيا أول أمس الأحد، على أن يلحق بهم موسيماني غدا.
وأكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن وجوده في النادي الأهلي الأكبر داخل قارة أفريقيا يحتم عليه دوما السعي للفوز بالبطولات القارية والمحلية.
وأضاف موسيماني في حديثه على هامش مراسم قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا: "أنا هنا في نادٍ حصد 10 ألقاب لدوري أبطال أفريقيا، ونعيش دائما تحت ضغط تاريخي وجماهيري يحتم علينا السعي للفوز بكل البطولات".
وتعليقا على القرعة؛ أكد موسيماني أن مجموعة الأهلي لن تكون سهلة، خصوصا أنها تضم فريق صن داونز الذي يظل منافسا قويا في المجموعة، بالإضافة إلى فريقي الهلال والمريخ السودانيين اللذين يؤديان دائما بشكل قوي في دوري أبطال أفريقيا.
واختتم موسيماني تصريحاته مؤكدا أن المجموعات ستشهد منافسات قوية ومواجهات صعبة لكل الفرق الطامحة في تخطي دور المجموعات والفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.
وشهدت مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا مشاركة بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، وذلك وفقا للدعوة التي تلقاها من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.