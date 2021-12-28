شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يتدرب بإستاد القاهرة لعدم جاهزية مشروع الهدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وائل جمعة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن الفريق سيخوض تدريباته بإستاد القاهرة يومي الخميس و الجمعة استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون يوم 9 يناير من العام المقبل 2022.

تابع وائل جمعة لـ " الخليج 365 " أن منتخب مصر سيتواجد في أحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة ، ولن يتدرب في مشروع الهدف بـ6 أكتوبر لعدم جاهزية ملاعب مشروع الهدف لاستقبال تدريبات الفراعنة .

وقرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني منح اللاعبين الدوليين راحة لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من بدء الأجندة الدولية 27 ديسمبر الحالي استعدادا للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية بالكاميرون التي تبدأ بالنسبة للمنتخب الوطني يوم 11 يناير المقبل بلقاء نيجيريا ضمن المجموعة الرابعة التي تضم معهما منتخبي السودان وغينيا بيساو.

كما تقرر أن تقام تدريبات الفريق يومي الخميس والجمعة المقبلين 30 و 31 ديسمبر من خلال معسكر مفتوح يحصل بعدها اللاعبون على راحة يوم 1 يناير المقبل، على أن يبدأ المعسكر المغلق للفريق يوم 2 يناير المقبل حتى موعد السفر إلى مدينة جاروا الكاميرونية يوم 7 يناير استعدادا لمباراتي نيجيريا وغينيا بيساو يومي 11 و 15 يناير ينتقل بعدها الفريق إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي لملاقاة المنتخب السوداني يوم 19 يناير في ختام مرحلة المجموعات في البطولة.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني الأسماء النهائية لقائمة اللاعبين المشاركين في البطولة قبل انطلاق التدريبات.