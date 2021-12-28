شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مرشحين على رئاسة الزمالك و4 على مقعد النائب و41 على عضوية فوق السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق اليوم، الثلاثاء، باب الترشح لانتخابات نادى الزمالك والتى بدأت من يوم الأربعاء الماضى واستمرت لمدة 7 أيام، وشهدت وجود 3 مرشحين على مقعد الرئاسة، و4 على مقعد نائب الرئيس، و4 على مقعد أمين الصندوق، و41 مرشحا لعضوية فوق السن، و19 مرشحا لعضوية تحت السن.